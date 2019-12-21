Çorum'da tarlasında buldu banka kasasında saklıyor! 'Duyunca çok şaşırdık'
Çorum’un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmaz’ın tarlasında bulduğu 68 kiloluk taşı kasasında saklıyor sebebi ise bakın ne.
ÇORUM’un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmaz’ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulduğu 68 kiloluk taşın Amerika’da yapılan analizler sonucunda 'gök taşı' olduğu belirlendi. Yılmaz, gri renkteki taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Göktaşının bulunması ise bölgede yaşayan vatandaşlarda da heyecan yarattı.
Alaca ilçesi Gerdekkaya köyünde oturan Mutlu Yılmaz, geçen 28 Nisan'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı.
Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi.
Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı.