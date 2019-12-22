HABER /  BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek takıma moral verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinde de alışkanlığını bozmadı ve takımı ziyaret etti.

Dün yapılan antrenman öncesinde Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelerek destek verdi. Ahmet Nur Çebi, daha sonra Emre Kocadağ ile birlikte antrenmanı takip etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Arda Turan Galatasaray'la el sıkıştı 9 yıl sonra yuvaya dönüyor
Metin Feyzioğlu kadına şiddet konusunda Emine Erdoğan'dan yardım istedi
İYİ Parti Uşak ilçe başkanı Hakan Savaş'a tüfekli saldırı trafikte dehşeti yaşattılar
Şamil Tayyar'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bomba iddia
Rıdvan Dilmen: Diagne Galatasaray'ın en iyi transferi olur
Dar gelirliye müjde! 2020’de 250 bin sosyal konut
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu
Mehmet Sepil: Hak ederek kazandık
Uludağ'da korkutan orman yangını!
Nazlıcan Alkan kim kaç yaşında instagram hesabı kilitlendi
İlhan Palut: Cesur futbol sergiledik
1 Ocak resmi tatil mi 2020 yılbaşı tatili ne zaman?
Yorumlar