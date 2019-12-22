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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e: Ağlama seni sallayan yok artık

Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçı yorumlayan Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden vururken ''Galatasaray için lig bitti. Bu kafayla bu iş gitmez. Galatasaray mahalle takımı gibi top oynuyor. Fatih Terim ağlama'' dedi.

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken Fatih Terim ve öğrencilerinin ortaya koyduğu performans geçer not alamadı.

Maçın ardından Erman Toroğlu, A Spor'da Fatih Terim ile ilgili çarpıcı yorumlarda ve eleştirilerde bulundu. 

''Fatih Terim'i sallamıyorlar''
''Fatih Terim hep aynı şeyleri söylüyor. Bıraksın bu işleri.'' diyen Toroğlu, ''Galatasaray için lig bitti. Bu kafayla bu iş gitmez. Galatasaray mahalle takımı gibi top oynuyor. 2-1 mağlup olduysa dua etsinler. Galatasaraylı topçuların bir kısmı Fatih Terim'i sallamıyor. Ne bu? Fatih Terim uçuyorsun ama türbülansta gidiyorsun. Uçağın içindekiler korkulu anlar yaşıyor. Fatih Terim pilot ama uçak aşağı gidiyor ve Terim, her şey yolunda diyor. Farkında değil. Göztepe 23, Galatasaray 24 puanda.'' ifadelerini kullandı.

"Falcao'yu Ocak'ta satsınlar"
Fatih Terim'e bir tavsiyede bulunan Toroğlu, ''Bundan sonra Fatih Terim'e tavsiyem var. Falcao'yu Ocak'ta satsınlar. Bu takımda oynatamazlar. Oynatsınlar ve satsınlar. Beyin üstü gidiyor Galatasaray'ın uçağı.'' dedi.

''Fatih Terim ağlama''
Fatih Terim geçen hafta da 'bedelini öderiz' dedi. Sürekli aynı şeyleri söylüyor. Sonrasında Fatih Terim hakem hakkında konuşuyor. Fatih Terim ağlama, sen daha çok faul yapmışsın, adamlar senin 2 katın sarı kart görmüş. Böyle yakalanırsın, ne anlatıyorsun sen ya. Kırmızı görmeliydi diyorlar. Kimse ağlamasın. Ben hakemi çok beğendim. Fatih Terim'in şu maçta kart istemesi acizliktir." şeklinde konuştu.

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