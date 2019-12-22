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Türkiye İdlib'den göç eden Suriyelilere kapılarını açmayacak

SURİYE 'de Beşar Esad'ın saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçan 50 bin kişilik mülteci grubu, Suriye'de kurulan kamplara yerleştirilecek.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu. Halkı acımasız bir şekilde bombalayan Esad, İdlib'de yapılan ateşkes çağrılarına rağmen sivilleri hedef almaya devam etti.

50 bin kişilik hareket

Üzerlerine bomba yapan yaklaşık 50 bin sivil, İdlib'i terk etti ve Türkiye'ye doğru yola çıktı.Göç hareketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doğruladı.

Türkiye'ye giriş yok

Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, İdlib'den gelen mültecilere kapılarını açmayacak. İdlib'den gelen mülteciler, Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerde kurulan kamplara yerleştirilecek. Akrabası olan mülteciler ise, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine gitmeye başladı.

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