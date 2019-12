AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF güz dönemi sınav sonuçları

Eğitim hayatına Açık Öğretim Fakültesi'nde devam eden öğrenciler 14-15 Aralık'ta AÖF güz dönemi sınavına girdi. Peki ÖAF sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır araştırması başladı. AÖF sınav sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başlası. 14-15 Aralık'ta binlerce AÖF öğrencisi güz dönemi vize sınavlarına girdi. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. AÖF final sınavları ise 18-19 Ocak'ta yapılacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacak.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

– FF dersinin olmaması,

– En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

– Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.