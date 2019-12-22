Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan iki ekip; Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başlayacak. İşte derbiyle ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig 'in 16. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak; maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Futbol otoriteleri, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın derbiyi kaybetmesi halinde görevde kalmayacağı görüşünü savunurken Abdullah Avcı'nın ise meslektaşına göre kredisinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Kötü gidişe "dur" demek istiyor

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 27 puanla haftaya 3. basamakta başladı.





Derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Zanka (Jailson), Nabil Dirar, Luis Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Deniz Türüç), Max Kruse, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz (Enzo Roco), Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz.





Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.





3 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecekler.





Kadıköy performansı güven veriyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.





Beşiktaş seri peşinde

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton karşılaşmasını 4-0 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ise TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor mücadelesinden 2-0 mağlup ayrıldı.





Son maçlarda savunması kötü

Beşiktaş, son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.







Deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Ligin ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.







N'Koudou ve Ruiz hazır

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.







Beş oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.