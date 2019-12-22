Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro bonus

Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) daha kazandı.

İki kulüp arasında yapılan anlaşamaya göre milli futbolcunun 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi, bordo mavili kulübe 1 milyon euro daha ödeme yapacaktı.

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında ise Lille deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı 39'uncu dakikada oyuna girerken Trabzonspor'a da 1 milyon euro (6.5 milyon TL) kazandırmış oldu.