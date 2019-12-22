Faik Öztrak'tan olay Kanal İstanbul çıkışı! İktidara geldiğimizde ödemeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, son dönemin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul'un yapımı için alınan kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, ÇED raporunun tamamlanmak üzere olduğunu ve önümüzdeki yıl ilk kazma vurulacak dediği Kanal İstanbul Türkiye'nin gündemine yeniden oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kim ne derse desin yapacağız' şeklindeki açıklamalarıyla gitgide daha da alevlenen Kanal İstanbul tartışmasına son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak katıldı.

'Proje dahi demek istemiyorum'

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katılan Öztrak Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul’u susuz bırakacak, depremi tetikleyecek gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu konu tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Türkiye’nin Boğazlar’daki egemenliği çok zor elde edilmiştir. Lozan’dan sonra Montrö Sözleşmesi yapılmıştı, bunun yeniden tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir felakettir" dedi.

Öztrak, şöyle devam etti;

"Dünyada bugün durgunluk var, alt yapı yatırımları da durdurulmuş vaziyette. Dünyanın her yerinde çok büyük iş makineleri atıl olarak duruyor. Bu iş makinelerinin sahipleri iş yapabilmek için oradan oraya koşturuyorlar. Böyle bir ucube için makinelerin kullanılması halinde biz iktidara geldiğimizde parasını ödemeyiz.