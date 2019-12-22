Galatasaray'dan Ben Arfa'ya bomba teklif

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa'ya yıllık 3 milyon Euro'dan bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı.

Goal Fransa'nın haberine göre Galatasaray, Avrupa'daki birçok kulübün de gündeminde olan Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

1,5 yıllık sözleşme teklifi

İstediği sonuçları alamayan ve kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar Ocak ayında Fransız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Yıllık 3 milyon euro Haberde Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yıllık 3 milyon Euro'dan bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiği ve yıllık ücretinin yanı sıra oyuncu için 4 milyon euro imza parasının gözden çıkarıldığı belirtildi.

Tek talibi Galatasaray değil

Son yıllarda adı sık sık Fenerbahçe'yle de anılan 32 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler de var. Fiorentina geçtiğimiz aylarda futbolcuyu kadrosuna katmak için temasta bulunurken Lyon da kadro alternatifi için eski oyuncusuyla ilgileniyor. Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Ben Arfa'yla ilgilendiği konuşuluyor.

Şu an boşta

Geçen sezon Ligue 1'de Rennes forması giyen ve takımıyla çıktığı 41 resmi maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Ben Arfa, Fransız ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmadı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu geçmişte Rennes dışında sırasıyla Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice ve PSG formaları giydi.