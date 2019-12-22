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Macron'dan sömürgecilik itirafı bakın nasıl günah çıkardı

Fildişi Sahili'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, sömürgeciliğin hata olduğunu söyleyerek günah çıkardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin uzun yıllar himayesi altında bulundurduğu Fildişi Sahili'ni ziyaret etti.

"Ağır bir hataydı"

Afrika'nın genç nüfus oranına sahip olduğunu belirten Macron, "Ülkenizin üçte ikisi sömürgeciliğin ne olduğunu asla bilmedi" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Sömürgecilik ağır bir hataydı" diyerek günah çıkarmaya çalıştı.

First Lady oyuncak dağıttı 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron da ülkede bazı temaslarda bulundu.

Foto muhabirlerini yanına alarak hastaneye giden Brigitte Macron, çocuklara oyuncak dağıtıp objektiflere poz verdi.

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