Marcao: Kapanmayacak fark yok

Göztepe yenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok. Pes etmeyeceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu Göztepe maçı için ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Kötü değildik" diye konuştu.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 2-1 kaybedilen Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Marcao "Kimse kaybetmek istemez. Buraya kaybetmeye gelmedik. İlk yarıda maça hakim olan, dominant oynayan ve pozisyonlar bulan bir Galatasaray vardı. Kendi hatamızdan gol yedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Yenilgiyi hak etmedik. Önümüzdeki daha çok maç var. Bence her şey bizim elimizde hala. Geçen sezon aklımızda: rakiplerimiz de unutmasın. Bizim konsantrasyonumuz önemli. Kapanmayacak bir puan farkı yok" dedi.