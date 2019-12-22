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Inter Genoa'yı farklı geçti liderliğini sürdürdü

Serie A'nın 17. haftasında Inter, sahasında Genoa'yı 4-0 mağlup etti. Antonio Conte'nin ekibi, averajla Juventus'un önünde liderliğini sürdürdü.

Serie A'nın 17. haftasında Inter, Genoa'yı konuk etti. Maçı 4-0 kazanan Inter, Serie A'da liderliğini sürdürdü. Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 31' ve 71. dakikalarada Romelu Lukaku, 32. dakikada Roberto Gagliardini ve 64. dakikada penaltıdan Sebastiano Esposito kaydetti.

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, bu sezon Mavi-siyahlı formayla çıktığı tüm kulvarlarda 22 maçta 14 gol ve 3 asist kaydederek parlak bir grafik çizdi.

Bu sonuçla Serie A'da 42 puana ulaşan Inter, averajla Juventus'un önünde haftayı lider kapattı. Genoa ise 11 puanla 19. sırada kaldı.

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