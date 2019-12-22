Fenerbahçe Beko Teksüt Bandırma'yı rahat geçti

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 89-79 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Teksüt Bandırma'yı 89-79 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 10. galibiyetini aldı. Teksüt Bandırma ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan bulduğu sayılarla 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden 2 basket bulan Teksüt Bandırma'ya boyalı alandan sayılar üreterek cevap veren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 21-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iki takım da dış atışlardan bulduğu sayılarla başladı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun serbest atıştan kaydettiği sayılarla 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-29. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 44-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Prewitt ile dış şutlarda etkili olan Teksüt Bandırma, 25. dakikada farkı 5'e indirdi: 53-48. Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun verdiği katkıyla çeyreğin sonunda farkı tekrar çift hanelere çıkaran (66-56) Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-60 üstün girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde Teksüt Bandırma, Terry ile pota altında etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise dış şutlardan basket buldu. Konuk takım, Terry'nin serbest atıştan kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 4'e indirdi: 72-68. Kalan bölümde Prewitt ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Teksüt Bandırma'ya boyalı alandan kaydettiği basketlerle cevap veren Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 89-79 galip ayrıldı.