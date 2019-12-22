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Beşiktaş'ta ayrılık! Tyler Boyd bakın hangi takımla anlaştı

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Amerikalı Tyler Boyd için devreye giren Denizlispor, oyuncuyla prensip anlaşması yapıldı.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligin üst sıralarına doğru çıkışa geçen Denizlispor'da yönetim kadroyu ligin ikinci yarısında daha da güçlendirmek için harekete geçti. İlk 5 hedefine ulaşmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Denizlispor, Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için devreye girdi.

Bir önceki sezon Ankaragücü'nde forma giyen, bu sezon başında Beşiktaş'a gelen 24 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmişti.

İlk görüşme tamam 

Yönetimin de transferi için onay verdiği Tyler Boyd'a Denizlispor talip oldu. Beşiktaş yönetimi de ekonomik anlamda rahatlamak için yıldız futbolcuyu satma kararı aldı. Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın da alınmasını istediği Tyler Boyd'u biran önce Denizlispor'a kazandırmak isteyen yönetim bu futbolcunun menajeriyle yapılan ön görüşmede olumlu sonuç aldı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'nde 14 maçta 6 gol 4 asist yapan Amerikalı golcü kurmaylara Denizlispor'da seve seve forma giyebileceğini söyledi.

Ayrılmak istiyordu

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve bu durumdan rahatsız olan Yeni Zelanda asıllı Amerikalı futbolcu yönetime ayrılmak istediğini iletmişti. Bu sezon İstanbul ekibinde 6 lig, 2 Türkiye Kupası ve 4 de UEFA Avrupa Ligi'nde görev yapan Tyler, 2 gole imza attı. Amerika Milli Takımı'nda 10 kez forma giyip 2 gol atan Tyler'ın kariyerinde de 171 maçta 40 golü bulunuyor. 

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