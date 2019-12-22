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Ahmet Davutoğlu cephesinden akıllara ziyan Kanal İstanbul iddiası

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kurulunda yer alan Ayhan Sefer Üstün, son günlerde siyasetin tartışma konusu haline gelen 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili gülünç iddialarda bulundu.

Üstün, sosyal medya hesabı aracılığıyla 'Kanal İstanbul' ile ilgili yaptığı paylaşımda Kanal İstanbul ile kıyıların Çin’e peşkeş çekileceğini ve İngiliz mahkemelerinin yetkili olduğu ihaleler yapılacağını iddia etti.

Üstün, "Gençler iş, aş beklerken, Kanal İstanbul, ya zalim Çin’e kıyılarda limanlar, araziler verilerek ya da yandaş şirketlere, bedeli ve artışı dolarla, ülkeyi uzun yıllar ipotek altına alacak, ihtilaf çıktığında da İngiliz mahkemelerinin yetkili olduğu ihaleler üzerinden yapılacak" ifadelerini kullandı. İddialarına mantıklı bir gerekçe getirmeyen ve her hangi belge de gösteremeyen Üstün’ün iddiaları komik bulundu.

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