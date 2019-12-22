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Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı.

2 bin 280 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan 35 otobüs, güvenlik önlemlerinin ardından da polis eşliğinde FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

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