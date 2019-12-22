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Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli tören Libya mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu

Akar, "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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