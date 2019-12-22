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Sivasspor 1 puanı 90+6'da kurtardı

Lider Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanında beraberliği 90+6'da kurtarmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 16.hafta maçında lider Sivasspor, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Karşılaşmaya 1-0 önde başlayan Sivasspor, peş peşe yediği gollerle 2-1 mağlup duruma düştü. Yiğidolar, 90+6'da Yatabare'nin attığı golle 1 puanı kurtarmayı başardı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini Stancu ve Ayite attı. Sivasspor'un golleri ise Kone ve Yatabare'den geldi.

Sivasspor, Süper Lig'de 8 haftadır kaybetmiyor.

Gençlerbirliği'nde sarı kart gören Stancu, Berat ve Fabricio, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 34'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puanla 13.sırada yer aldı.

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