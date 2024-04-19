Yapay zeka destekli HONOR Magic6 Pro Türkiye'de satışa sunuldu

Falcon kamera sistemi ile fotoğraf deneyimi

HONOR Magic6 Pro, gelişmiş çekim hızı ve eşsiz netlikte enstantaneleri ile fotoğrafçılık deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Dünyanın en prestijli ödüllerinden DxOMark'a sahip olan bu benzersiz kamera, özellikle spor dünyasının heyecanını bir fotoğraf karesine sığdırıyor. Önceki nesle kıyasla neredeyse yüzde 3000 veri örneği artışı anlamına gelen ve 8 milyon görüntüden oluşan geniş eğitim veri setiyle HONOR AI Motion Sensing 2.0, artık 10'dan fazla sahnede en iyi anları daha hızlı yakalayabiliyor. Bu sayede kullanıcılara sportografi deneyimi sunuyor.

HONOR'un en yeni kamera sistemi, 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip 180MP telefoto kamera lensi (f/2.6, OIS) sunuyor. HONOR Magic6 Pro 50MP ultra geniş kamera (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip güçlü 50MP ana kamera ile hızlı anları ayrıntılardan ödün vermeden olağanüstü netlikte fotoğraf ve videolar yakalıyor.

HONOR Magic6 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu'nun gücüyle desteklenerek, yeni nesil cihazlara yüzde 30 CPU ve yüzde 25 GPU performans artışı sunuyor. Qualcomm AI Engine'in etkisiyle, AI özellikleri daha önceki modellere kıyasla yüzde 98 daha iyileştirilmiş akıcılık ve kararlılık sağlıyor. Bu platform, pil verimliliğiyle olağanüstü oyun deneyimi de sunuyor.

Yeni nesil elektrikli araç endüstrisinden ilham alan HONOR, HONOR E1 batarya yönetim yonga seti ve HONOR'un ikinci nesil 'Silikon-Karbon Bataryası' gibi yenilikçi teknolojilerle Magic6 Pro'ya güç katıyor.



Bu yenilikler sayesinde, kullanıcılar Magic6 Pro'nun düşük sıcaklıkta 5600 mAh pil kapasitesiyle -20°C'de YouTube videosunu sadece yüzde 10 pil seviyesiyle 81 dakika boyunca izleyebiliyor. Ayrıca, 80W HONOR Kablolu Süper Şarj ve 66W HONOR Kablosuz Süper Şarj ile Magic6 Pro, sadece 40 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.