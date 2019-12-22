Ceren Özdemir'in katilinin yargılaması başlıyor

Ceren Özdemir’i, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına yarın başlanıyor.

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına yarın başlanıyor.

Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak duruşmaya, Ceren’in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katılacak.

Duruşmada Ceren Özdemir’in ailesini, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle onlarca avukat temsil edecek. Arduç için ise Ordu Barosu’ndan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi. Baro Başkanı Poyraz, Poyraz, "Onlarca baro başkanı ve kadın hakları komisyonu üyeleri de duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Bunun dışında da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri duruşmaya gelecek. Çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.

Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti. Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması yarın başlayacak.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 10.00'da görülmeye başlanacak.

Arduç, güvenlik gerekçesiyle ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşmaya getirilmeyecek, SEGBİS ile Van'daki tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden görüntülü olarak bağlanacak.

Duruşma öncesi DHA’ya bilgi veren Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, ilk duruşmada karar verilmesini beklemediğini, Arduç’un Ceren Özdemir’i takip ettiğini gösterir güvenlik kamera ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm görüntülerle ilgili çalışmanın henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Sanığın ve avukatının akli dengesiyle ilgili bir Adli Tıp Raporu talebi olup olmayacağının da duruşmada belli olacağını söyleyen Baro Başkanı Poyraz, Arduç’un ifade verip vermeyeceğinin de yargılamanın gidişatında önem taşıdığını ifade etti.

'Aile bir daha kimsenin canı yansın istemiyor'

Poyraz, ailenin acısını yaşayamadığını, bu davanın sadece bir cinayet dosyası olarak görülmesini istemediğini, bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması, başka kimsenin canının yanmaması için sistemdeki sorunların çözümüne katkı sağlamasını istediğini söyledi.

Duruşmada elbette sanığın eyleminin yargılanacağını belirten Poyraz, benzer cinayetlerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda bir mesaj verileceğini ifade etti. Baro Başkanı Poyraz davayı şahsi vekâletnameli vekil sıfatı dışında, Ordu Barosu'nu temsilen de takip ettiklerini, dava dosyasına Baro adına katılma dilekçesi sunduklarını belirtti.

Poyraz, "Ayrıca onlarca baro başkanı ve kadın hakları komisyonu üyeleri de duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Bunun dışında da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri duruşmaya gelecek. Çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.

Cinayetten 20 gün sonra yargılanacak

Katil zanlısı Arduç, cinayetten 20 gün sonra hakim karşısına çıkacak. 3 Aralık’ta işlenen cinayetle ilgili 10 gün sonra jet hızıyla iddianame hazırlandı, duruşma tarihi de yeni yıla bırakılmadı.

Katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Duruşmada katil zanlısı Arduç’a hakkındaki 13 sayfalık iddianamede hatırlatılarak, suçlamalar anlatılacak. Savunma yapıp yapmayacağı soruyacak. Katil zanlısı Arduç ve avukatının savunmalarından sonra, Ceren’in ailesi ve temsilcileri olan Baro Başkanı Poyraz’a söz verilecek. Dosyadaki deliller mahkeme heyeti tarafından açıklanacak.

Sanığın sorgusu tamamlandıktan ve tarafların diyecekleri ve talepleri alındıktan sonra, kovuşturmayla ilgili mahkeme heyeti eksik gördüğü hususların tamamlanıp tamamlandığını değerlendirecek. Bu aşamadan sonra yargılamada toplanması gereken deliller olduğu değerlendirilirse arar kararlarla duruşma ertelenecek. Aksi durumda savcıdan mütalaası istenecek, sanığa ve avukatına son sözü sorularak davada karar verilecek.