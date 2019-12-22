Kayserispor Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Başakşehir böylece puanını 30 yaptı ve lider Sivassspor ile farkı 4'e indirdi. Kayserispor ise 10 puanla son sırada kaldı.
5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı'yı çalımlayan Elia'nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes'ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.
10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza alanında Visca, topu kontr
ol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula'nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.38. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
48. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen Visca, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Demba Ba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında soldan yerden gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor: 1 - 4 :Başakşehir
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90 Aksel Aktaş), Emre Demir (Dk. 74 Furkan Polat), Rienstra, Ziya Alkurt (Dk. 87 Ömer Uzun), Kravets
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+3 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Elia (Dk. 86 Aleksic), Demba Ba (Dk. 74 Mehmet Topal), Crivelli
Goller: Dk. 5 Lopes (Kendi kalesine), Dk. 10 Mert Kula (Kendi kalesine), Dk. 48 Demba Ba, Dk. 90+3 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Abdennour, Dk. 48 Djedje, Dk. 65 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 75 Clichy, Dk. 81 Crivelli (Medipol Başakşehir)