ePttAVM.com’dan Yeni Yıla Özel İndirimler
Türkiye’nin e-Ticaret Platformu "www.epttavm.com" yeni yıla özel kampanyalar ve indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor.
"www.epttavm.com" "Mutlu Yıllar, Mutlu Alışverişler" konseptiyle birbirinden farklı ürünlerde inanılmaz indirimlerle yeni yıl heyecanını yaşatıyor.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)’nin milli pazar yeri ePttAVM, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarına devam ediyor. Güvenli ve kolay alışverişin adresi konumunda olan ePttAVM.com, müşterilerine ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunuyor.
İnanılmaz indirimler
ePttAVM’de yeni yıla özel ürünlerde büyük fırsatlar vatandaşları bekliyor. Elektronikten ev ürünlerine, küçük ev aletlerinden kozmetiğe, kişisel bakım ürünlerinden petshop ürünlerine, mobilyadan araç aksesuarlarına, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürüne, yeni yıla özel indirimlerle www.epttavm.com üzerinden ulaşılabiliyor.
Cep telefonları ve bebek ürünlerinde büyük indirim
Zengin ürün çeşitleriyle vatandaşın bir tık uzağında olan ePttAVM, yeni yıla özel başlatılan indirim kapsamında tüm bebek ürünleri ve cep telefonlarında büyük indirim fırsatını da sunuyor. ‘Mutlu Yıllar/ Mutlu Alışverişler’ sloganıyla yola çıkan ePttAVM.com ekibi, müşterilerinin ekonomik alışveriş yapabilmesi için avantajlı ürün fırsatlarını yeni yılda da devam ettirecek.