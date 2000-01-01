ePttAVM.com’dan Yeni Yıla Özel İndirimler

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)’nin milli pazar yeri ePttAVM, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarına devam ediyor. Güvenli ve kolay alışverişin adresi konumunda olan ePttAVM.com, müşterilerine ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunuyor.