Erman Toroğlu: Ersun Yanal istifa edecek

Erman Toroğlu, derbi öncesi Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın tartıştığını ileri sürdü. Toroğlu, bu tartışma nedeniyle Ersun Yanal'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bırakacağını ve istifa edeceğini söyledi.

Erman Toroğlu'dan şok Ersun Yanal iddiası! Derbi öncesinde Ersun Yanal'ın Emre ile tartıştığını söyleyen Toroğlu, Emre'nin bu nedenle kadroda yer almadığını iddia etti. Kartların açık oynandığını söyleyen Toroğlu, Ersun Yanal'ın yönetime "Şimdi siz ya beni tercih edeceksiniz, ya Emre'yi tercih edeceksiniz" diyeceğini ileri sürdü.

A Spor'da katıldığı canlı yayında Fenerbahçe'de yaşananları değerlendiren Erman Toroğlu, Ersun Yanal'ın istifa edeceğini söyledi.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

"Ersun Yanal, Emre ile tartışıyor. Emre "Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam" diyor. Sakat da değil. Tartışıyorlar, iş uzuyor. Ersun Yanal da hafta içi açıklayacağı şey istifası. Ama tabii o iki üç gün hangi gün açıklayacaksa, köprünün altından neler geçecek bilmiyorum. Ersun'un açıklaması istifa açıklaması.

Şimdi takım 28 puanda üçüncü sıraya geldi yerleşti. Tabii bu maçtan sonra durum ne olur? Çok net söylüyorum bu önümüzdeki hafta yapacağı açıklama istifa açıklaması.

"Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal kavga etti"

Şimdi bunu yapmak cesaret ister. Ersun Yanal'ın eli kuvvetlendi. Eğer Abdullah Hoca bu maçı alsaydı bittiydi Ersun Yanal. Bu çok net. Emre Belözoğlu "Ben soyunmam arkadaş diyor. Ben takım kaptanıyım" diyor. Şimdi bu konuşmalar nereye gider. Erman Toroğlu, yanlış istihbarat mı aldı diyecekler, bilmem ne diyecekler. Bunu bilemem. Ersun'un bu dediği hafta içi basın toplantısı. Hangi gün?

"Kim kimi yiyecek merak ediyorum"

Bombayı Ali Koç'un kucağına koydu. Çok net! Şimdi Ali Koç, o açıklamalardan sonra. Kötü bir açıklama teknik adam için. Durumu kötü oldu. Ersun bu maçı bu futbolla aldıktan sonra kim kimi yiyecek onu merak ediyorum. Bombayı kulüp başkanın eline koydu. Üçüncü sırada. Alsan bir türlü, almasan bir türlü.

Ersun Yanal ve Ali Koç'un açıklamaları

İkisi de oynadılar. Ersun da büyük oynadı. Blöf değil artık bu. Bu işler böyledir. Geçtiğimiz haftaki olay teknik direktörün küçük düşmesidir. Küçük düşürülmesidir.

"Sopanın ucunu görünce..."

Kartlar açık oynanıyor, kapalı değil. Futbolcular ile teknik adam arasında bir sorun var. Bu sorunun olduğu belli. Kulüp başkanı Emre ile takımına ulaşıyor. Ersun Yanal ile ulaşmıyor. Bütün bunlar olurken Ersun Yanal dedi ki "Ben bu takımın başkanı değilim". Bunu söylediğine göre takımını ayarladı. Ersun, varını yoğunu ortaya koydu, sopayı görünce. Takımını iyi hazırlamış. Öteki antrenörde tam bir acamiler mangasını hazırlamış. Yav 60'tan sonra sahaya çıkaracağın takımı sahaya sürdün Abdullah Hoca. O zavallı pozisyonlarda oynattın, 60'tan sonra iki adamı soktun. Takımın oyun oynamaya başladı ama skor 3-1 olmuştu. Yani tam bir acemi teknik adam. Ersun bugün sınıfı geçti.

"Ersun Yanal resti çekecek"

Hafta içi açıklayacağım. Bunu dediğin zaman bu şu: "Ey yönetim geçtiğimiz hafta bana bunu söylediniz. Emre'de bana bu resti gösterdi. Şimdi siz ya beni tercih edeceksiniz, ya Emre'yi tercih edeceksiniz. Emre'yi tercih edecekseniz ben gideyim" diyecek."