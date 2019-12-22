Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'tan penaltı tepkisi

Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başarırken Beşiktaş'ta futbolcular ve taraftarlar, maç devam ederken, Domagoj Vida'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Aziz ve Domagoj Vida arasında yaşanan pozisyonda Vida kendisini yerde buldu. Hakem Cüneyt Çakır ise 'devam' dedi.

Bu kararın ardından Beşiktaş'ta futbolcular Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisinde bulundu. Sosyal medyada da siyah beyazlı taraftarlar, Çakır'ı eleştirdi ve pozisyonun penaltı olduğunu savundu.

Derbinin ilk yarısında da Vida yerde kalmış ve Beşiktaş penaltı beklemişti.