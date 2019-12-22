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İzmir'de korkunç kaza! Uçuruma yuvarlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan TIR, 9 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, TIR sürücüsü Seyfettin Özü hayatını kaybetti.

İZMİR’in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, yaklaşık 9 metrelik şarampolden uçtu. Kazada, 3 çocuk babası TIR sürücüsü Seyfettin Özü (44) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanı bölgesinde meydana geldi. Liman yönünden Demir çelik fabrikası yönüne giden Seyfettin Özü yönetimindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazada, TIR metal yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye erleri, TIR’da sıkışan sürücü Özü’yü çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla çıkarılan Seyfettin Özü’nün sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası Seyfettin Özü’nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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