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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim oldular

PKK'dan kaçışlar sürüyor! İçişleri Bakanlığı, PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğünü duyururken 3 teröristin jandarmanın ikna sonucu teslim olduğunu duyurdu. Bu arada 1 teröristte Şırnak'ta örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 teröristin, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu,1 teröristin ise örgütten kaçarak, Şırnakta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle, ikna yoluyla 2019 yılında teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260’a çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor. PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak, Şırnakta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörle, mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan terör örgütünde çözülme hızlandı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince örgütten teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı. Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 terörist, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnakta güvenlik güçlerine teslim olmuştur." denildi.

260 terörist teslim oldu

Açıklamada ayrıca ikna yolu ile sürdürülen çalışmalarda önemli başarılar elde belirtilerek, "Böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan teröristlerle birlikte 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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