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Beşiktaşlı Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında hakeme tepki gösterdi

Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başardı. Maçın son anlarında oyundan alınan Beşiktaşlı Burak Yılmaz, 4. hakem Alper Ulusoy'a sert tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken 4. hakem Alper Ulusoy ile diyaloğa girdi.

Maçın 86. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, Alper Ulusoy'a kızarak kenara geldi.

Burak Yılmaz'ın Alper Ulusoy'a, ''Sen gir oyna, sen gir oyna'' diye bağırdığı görüldü.

Fenerbahçe tribünleri ise tecrübeli golcüye tepki gösterdi.

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