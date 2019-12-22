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Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım

"Her şey Suriyeli masum çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için" diyen Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran fotoğraflar...

Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi teröristlerden arındırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatından, en çok çocuklar etkilendi. Mehmetçik, Suriye'nin teröristlerle dolu bölgelerinde operasyona başladığından beri, teröristlerin de hedefinde hep siviller vardı.

Çocukların kahramanı Mehmetçik

Çocuklarla sokakta oyun oynayan Mehmetçik, bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli çocukların, Türk askerinin gelmesiyle nasıl mutlu olduklarını paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında,"Her şey Suriyeli masum çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için... Türk Milleti’nin asil evlatları Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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