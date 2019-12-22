Abdullah Avcı: Savaşamadık mücadele edemedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları derbiyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin kendilerinden daha çok mücadele ettiğinin altını çizen Avcı, ''Bireysel performanslardan memnun değilim. Sayısal olarak fazlaydı. Bu tip maçlar bunu kaldırmıyor. Rakip daha fazla mücadele ederek, daha fazla isteyerek ve kilometre yaparak kazandı'' dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yakaladıkları fırsatlara doğru cevap veremediklerini belirten Avcı, "Savaşamadık, mücadele edemedik. Klasik bir derbi aslında. Derbilerde top oyunda çok fazla kalmıyor. Bu akşam da 46 dakika kalmış. Maç her iki takım adına kaotik bir oyunla başladı. Fakat onlar topa sahip olup kenara gittiklerinde biz geç kaldık. İlk penaltı pozisyonu, ardından ikinci gol, sonra devreye girerken bulduğumuz golle yeniden oyunu yakaladık. İkinci yarıda biraz daha topa sahip olup üçüncü bölgede oynamamız gerekiyordu. Fırsatlar da yakaladık. Ama doğru cevap veremedik" dedi.

Bireysel performanslardan memnun değilim"

Bu tip maçların bireysel hataları kaldırmadığını vurgulayan deneyimli hoca, "Rakip bizden fazla mücadele etti. Aynı bizim Galatasaray maçında yaptığımız gibi. Bireysel performanslardan memnun değilim. Sayısal olarak fazlaydı. Bu tip maçlar bunu kaldırmıyor. Rakip daha fazla mücadele ederek, daha fazla isteyerek ve kilometre yaparak kazandı" diye konuştu.