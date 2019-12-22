Denizli ve Burdur'da jandarma yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama
DENİZLİ ve Burdur'da yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak, ellerindeki altın ve paraların kuyumcudan çalıntı olduğu yalanıyla kendilerine teslim edilmesini söyleyip, dolandırıcılık yapan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
DENİZLİ Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli ve Burdur'da yaşlıların dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Özellikle tespit ettikleri yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtan 2 kişinin, evlere giderek, ellerindeki altın ve paraların kuyumcudan çalındığı yalanıyla kendilerine teslim edilmesini isteyip, dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Şüphelilerin, bu yöntemle Denizli ve Burdur'da 3 olayda toplam 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.
Hasan Yıldız ile Fatih Dede olduğu belirlenen 2 kişi, dün JASAT ekipleri tarafından yakalandı, üzerilerinde yapılan aramada da yüklü miktarda para bulundu.
Yıldız ve Dede, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.