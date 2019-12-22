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Denizli ve Burdur'da jandarma yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ ve Burdur'da yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak, ellerindeki altın ve paraların kuyumcudan çalıntı olduğu yalanıyla kendilerine teslim edilmesini söyleyip, dolandırıcılık yapan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli ve Burdur'da yaşlıların dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Özellikle tespit ettikleri yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtan 2 kişinin, evlere giderek, ellerindeki altın ve paraların kuyumcudan çalındığı yalanıyla kendilerine teslim edilmesini isteyip, dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Şüphelilerin, bu yöntemle Denizli ve Burdur'da 3 olayda toplam 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Hasan Yıldız ile Fatih Dede olduğu belirlenen 2 kişi, dün JASAT ekipleri tarafından yakalandı, üzerilerinde yapılan aramada da yüklü miktarda para bulundu.

Yıldız ve Dede, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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