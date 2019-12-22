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Irak'ta gösterilere katılan 26 aktivist suikast sonucu öldürüldü

Anadolu Ajansı

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Bayatlı, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere katılan 26 aktivistin suikast sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Bayatlı, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında; işsizlik, temel hizmet yetersizliği ve ülkenin iç işlerine müdahaleye tepki göstermek için eylem yapan protestoculara yönelik ihlallere değindi.

Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney vilayetlerindeki gösterilere katılan 26 aktiviste suikast düzenlendiğini belirten Bayatlı, suikastların 13'ünün başkentte, diğerlerinin ise güney vilayetlerinde yapıldığını söyledi.

Bayatlı, 3 aktiviste de suikast teşebbüsünde bulunulduğunu ifade ederek, Iraklı yetkililerin yaşananlara ilişkin henüz açıklama yapmadığını hatırlattı.

Aktivist ve göstericileri kim öldürüyor?

Gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da görevinden istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı itirafında bulunmuştu.

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolar sırasında bazı göstericilerin hayatını kaybetmesinden 'üçüncü tarafı' sorumlu tutmuştu. Şammari 'üçüncü taraf' ile kimleri kastettiğine ilişkin ise detaylı bilgi vermemişti.

ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinden bu yana ülkenin içişlerine karıştığı iddia edilen İran'ın, Bağdat'taki mevcut siyasi yapıyı koruma adına gösterileri bastırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakıldı ancak halen 107 göstericinin tutukluluğu devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı. 

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