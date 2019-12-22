Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başardı ve uzun senelerdir süren serisini devam ettirdi. Sarı Kanarya mücadeleyi 23’üncü dakikada Kruse, 32’nci dakikada Ozan Tufan ve 58’inci dakikada Vedat Muriç’in golleriyle 3-1 kazandı. Mücadelede Beşiktaş’ın tek golü ise 45+5’inci dakikada Atiba Hutchinson’dan geldi. 2005 yılından beri Kartal'a sahasında kaybetmeyen sarı-lacivertli takım böylece puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise bu yenilgi ile 27 puanda kaldı.

2. dakikada sağdan Isla'nın ceza yayına pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sol ayağıyla uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo'nun ortası sonrası meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Rebocho'dan sekti. Pozisyonun devamında top oyun alanı dışına çıkınca, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR sisteminden gelen uyarın üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden izledi ve Rebocho'nun meşin yuvarlağa koluyla temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kruse, topu ve kaleci Karius'u ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

45+5. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Hutchinson'ın ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında Elneny'nin kafa şutu sonrası top üstten dışarı gitti.

54. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz, Jailson'un hatasıyla topla buluştu. Burak'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

58. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye yükseltti. Ceza sahası önüne kadar topla hareketlenen Deniz Türüç, pasını sağdan bindiren Isla'ya gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla'nın yerden ortasına ön direkte ayak koyan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

67. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Kruse'nin ara pasında altıpasta hareketlenen Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Kruse'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plasesinde, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 3 - 1 :Beşiktaş

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 90+1 Zanka), Deniz Türüç (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci, Kruse (Dk. 86 Tolgay Arslan), Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 63 Nkoudou), Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby (Dk. 46 Ljajic), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 87 Umut Nayir)

Goller: Dk. 23 Kruse (Penaltıdan), Dk. 32 Ozan Tufan, Dk. 58 Muric (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lens, Dk. 33 Caner Erkin, Dk. 77 Elneny (Beşiktaş), Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 79 Serdar Aziz (Fenerbahçe)