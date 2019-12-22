Ozan Tufan'ın derbide attığı gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe, 32. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 öne geçmişti. Ozan Tufan, kendi kazandığı topa 30 metreden vurdu ve müthiş bir şutla farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.