Ozan Tufan'ın derbide attığı gol sosyal medyayı salladı
2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe, 32. dakikada Ozan Tufan'ın muhteşem golüyle 2-0 öne geçmişti. İşte Fenerbahçe taraftarlarının Ozan Tufan paylaşımları...
Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe, 32. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 öne geçmişti. Ozan Tufan, kendi kazandığı topa 30 metreden vurdu ve müthiş bir şutla farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.
112
Golden sonra Fenerbahçe'de büyük bir sevinç yaşanırken sosyal medya da bu gole kayıtsız kalmadı. Sarı lacivertli taraftarlar, Twitter'dan Ozan Tufan'ın golü hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulundular.
212
İşte Fenerbahçe taraftarlarının Ozan Tufan paylaşımları...
312
412