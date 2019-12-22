Binali Yıldırım yeni partiler hakkında ilk kez konuştu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Kömürhan Köprüsü'nün inşaatını incelerken gazetecilerin 'yeni parti' sorusuna merhum siyasetçi Süleyman Demirel'in sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip yeni 'Kömürhan Köprüsü'nün inşaatında incelemede bulundu.

Bir gazetecinin, "Yeni siyasi partiler kuruldu, bununla ilgili açıklamanız olmadı. Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna ise Yıldırım, "Arkadaşlar bugünkü konumuz Elazığ, Malatya ve Kömürhan Köprüsü, mevzuyu dağıtmayalım. Onları konuşacak zaman vardır. Siyaset dinamik bir süreçtir. Rahmetli Demirel'in dediği gibi 'Siyasette 24 saat uzun bir süredir,' bazen 20 yıl da kısa bir süredir, AK Parti'de olduğu gibi. AK Parti'nin ikinci 20 yıllık vizyonu ve hedefleri önümüzdeki yıldan itibaren 2023'e doğru tekrar hayata geçecektir" yanıtını verdi.

Yıldırım konuşmasının ardından beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalık da basın mensuplarından fotoğraf makinesi alarak, Yıldırım ile gazetecilerin hatıra fotoğrafını çekti.