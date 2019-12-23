Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki

Beşiktaş Kulübü, resmi Twitter hesabından Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki gösteren bir görsel yayınladı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.

Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacağını dile getirdi.