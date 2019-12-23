Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Tükiye'nin ve Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95’i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı.

Yıkım ekipleri bu gece kararı uygulamak için Jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçti. Yıkım için iş makinelerinin TOMA'lar eşliğinde Uzungöl'e geldiğini öğrenen yöre sakinleri araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale edildi.

Yıkım işlemleri başladı

Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda jandarma ekibinin geniş güvenlik önlemleri altında sabahın ilk ışıklarıyla ekipler hareke geçti. Ekipler, belirlenen kaçak yapıları, iş makineleri eşliğinde yıkmaya başladı.

Çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı

Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Olayları görüntülemek için bölgeye gitmeye çalışan basın mensuplarına ise izin verilmiyor.

Valilik açıklama yaptı

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.