HABER /  HAVA DURUMU

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İstanbul'da önceki gece saatlerinde başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş 

23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

07:45 Karaköy-Bostancı

06:55 Bostancı-Karaköy

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal'ın bu sözleri başkana olabilir
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerlendirme oranı belli oldu
Binali Yıldırım yeni partiler hakkında ilk kez konuştu
Erman Toroğlu: Ersun Yanal istifa edecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki
Fahrettin Altun'dan ABD'nin provokatif iddiasına yanıt
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Libya'daki sözde yönetimle görüştü
Ali Koç: Bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz?
Okul tatilleri 15 tatil ne zaman başlıyor MEB takvimi
Yorumlar