TCDD, 4 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 4 müfettiş yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alınacak.Adaylar, 31 Ocak 2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına başvurabilecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 15 Şubat 2020'de yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamayacak.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacak.

Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.