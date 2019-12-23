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CHP'den Çubuk'taki saldırıyla ilgili flaş hamle! Suç duyurusunda bulunuldu

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde bulunulan Çubuk’taki olaylara ilişkin rapor hazırladı ve İçişleri Bakanlığı aleyhinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Çubuk’a bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen şehit cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu’na yönelik planlı ve örgütlü bir şekilde linç girişimi gerçekleştirildiği anımsatılarak İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporla, Çubuk’taki linç girişiminin ve hameti azaltılmaya, sıradan bir olay gibi gösterilmeye, olayın CHP ve liderinden kaynaklandığı anlamında algı oluşturulmaya ve yargı merciilerini etki altına alınmasına çalışıldığı ifade edildi.

Özkoç Twitter'dan duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Genel Başkanımıza Çubuk’ta yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı skandal rapora ilişkin yargı sürecini başlattık. Bakanlığın AKP diliyle yazdığı raporda açıkça suçlular övülüyor, yargılamayı etkileyici ifadeler yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

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