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Mbaye Diagne'den Galatasaray taraftarına mesaj

Club Brugge’da kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmenin hayalini kuruyor. Senegalli forvet, sosyal medyada Sarı-Kırmızılılar’a bir mesaj daha gönderdi.

Galatasaray'ın sezon başında Belçika'nın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne'den son dakika sürpriz paylaşım geldi. 

“Kral” yazdı
Diagne, geçtiğimiz sezonki bir maçtan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, “Kral” yazdı. Ayrıca mesajın yanına da bomba, şırınga, sarı kırmızı hap ve goril emojileri koydu.
 
Binlerce beğeni aldı
Diagne'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce Galatasaray taraftarı tarafından beğeni aldı.

Kadro dışı kalmıştı
Instagram hesabından paylaşım yapan Senegalli golcü sezon başında Club Brugge'a kiralanmasına rağmen kadro dışı kalmıştı. Diagne bu sezon Belçika ekibiyle 9 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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