Bugün şiddetli yağmur çarşambaya kar geliyor! Meteoroloji uyarı verdi

Kar yağışı iç anadolu bölgesi ile birlikte Doğu Anadolu'yu da etkisine alacak. Perşembe ve cuma günü Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ardahan illerinde yoğun kar yağışı devam edecek.

Yurdun batısı için ise kar yağışı beklenmiyor. Bu yıl hiç kar almayan İstanbul'a yeni gelen bu soğuk hava dalgası da kar bırakmayacak.