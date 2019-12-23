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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şaşırtan Ndiaye açıklaması

Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı ve kiralama bedeli ödenmeyeceği iddia edilmişti.

Stoke City'nin kadroda düşünmediği Ndiaye'nin Trabzonspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı ve kiralama bedeli ödenmeyeceği iddia edilmişti.

Hatta futbolcunun 6 aylık maaşı olan 1.3 milyon euroyu Bordo-Mavililer'in vereceği konuşuluyordu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ndiaye gündemimizde olan bir isim ancak Türkiye'ye biz çağırmadık. Hatta bizimkilere 'Seyahatin bizimle ilgisi var mı?' diye sordum. İngiltere'deki erken tatilden dolayı Türkiye'ye gelebileceğini söylediler. Belki başka takımlar için de gelmiş olabilir" dedi. Bu sözlerin ardından tecrübeli orta sahanın G.Saray ve Beşiktaş'la da masaya oturacağı öğrenildi.

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