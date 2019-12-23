Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'nun 'atlı fayton' açıklamasına tepki

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kaleme aldığı yeni yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun faytonlarla ilgili açıklamasına 'Söz Veriyorum' taahhütnamesini hatırlatarak tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun Adalar'daki faytonlarla ilgili açıklamalarını eleştirerek "Atlar yorgun, atlar çaresiz, atlar ölüyor, atlar zulüm görüyor, atlar perişan, atlar ağlıyor" diye yazdı.

Seçim sürecinde İmamoğlu tarafından hayvan haklarıyla ilgili imzalanan taahhütnameyi anımsatan Ahmet Hakan, İmamoğlu'na "Lütfen attığınız imzanın arkasında durun" diye seslendi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Söz Veriyorum Taahhütnamesi"

Seçim öncesiydi. 'Oylarımız Hayvanlar İçin' kampanyası kapsamında 'Söz Veriyorum' taahhütnamesine imza attınız. Attığınız bu imza nedeniyle de epey alkış aldınız.

Sayın Başkan! Altına imza attığınız o taahhütnamenin 15. maddesi aynen şöyleydi: Atlı faytonları kaldırarak yerine akülü araçları koyacağıma... Kurtarılan atların ekolojilerine uygun geniş doğal ortamlarda rehabilite edilerek ölene kadar yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağıma... SÖZ VERİYORUM.

"Lütfen attığınız imzanın arkasında durun"

Sayın İmamoğlu! Sayın Başkan! Seçildiniz, üzerinden epey bir zaman da geçti. Ve siz şimdi... 'Faytoncu esnafını da düşünmemiz lazım... Aileleri var... Meselenin tek bir boyutu yok...' falan demeye başladınız. Atlar yorgun, atlar çaresiz, atlar ölüyor, atlar zulüm görüyor, atlar perişan, atlar ağlıyor. Sayın İmamoğlu! Sayın Başkan! Lütfen attığınız imzanın arkasında durun.

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