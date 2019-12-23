Güneş tutulması ne zaman işte burçlara etkileri

Güneş tutulması geliyor. 2019'un son güneş tutulması ne zaman diye merak edenler için yanıt 26 Aralık perşembe günü. 26 Aralık 2019 perşembe günü sabah saat 08.12'de gerçekleşecek olan güneş tutulması halkalı güneş tutulması olarak anılacak. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulması nasıl oluşur, ayın hangi evresinde meydana gelir sorularının yanı sıra 26 Aralık Oğlak burcunda güneş tutulması burçlara etkileri haberimizde.

Güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneş tutulması ne zaman diye merak edenler için Güneş tutulmasının gün ve saatini sizler için derledik. 2019 yılının son Güneş tutulması 26 Aralık perşembe günü saat sabah 08.12'de gerçekleşecek. Astrolojik olarak Güneş tutulması Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Bu nedenle Oğlak burcunda Güneş tutulması adıyla da anılıyor. Ancak 26 Aralık perşembe günkü Güneş tutulması daha çok 'halkalı güneş tutulması' adıyla anılacak. Bunun nedeni ise Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sırasında Güneş'in tam olarak kapanmayıp, çevresinde ışığının hala görümesinden kaynaklacak. Güneş bir halka gibi görünecek. Ancak Türkiye'de sabahın ilk saatlerinde gerçeleşecek olan halkalı güneş tutulması izlenemeyecek. Ancak bu etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmez. Özellikle astroloji güneş tutulması etkilerini çoktan konuşmaya başladı.

Güneş tutulması nasıl olur?

Güneş tutulması en basit tanımıyla Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'in ışınlarının Dünya'ya ulaşmaması olarak tanımlanabilir. Ay, Güneş'ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya'ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür. Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay'ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş'i kısmen ya da bütün olarak kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır.

Güneş tutulması ayın hangi zamanında gerçekleşir?

Güneş tutulmaları Ay'ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay'ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay'ın yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay'ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.

Gelelim Güneş tutulmasının burçlara etkilerine. Astrolog Zeynep Turan'ın öngörülerine göre 26 Aralık perşembe günü Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması burçlara etkileri şöyle olacak...

Koç: 22 Aralık’ta toprak burcuna geçiş yapan Güneş’i arkana alarak uzun vadeli sorumluluklara girişebilirsin. Lüks bir semtte ev almak, spor bir araba için kredi çekmek, kendi eğitim planın için yurtdışı fırsatı oluşturmak 2020 yılının temellerini oluşturabilir. Kendine kulak vermeni sağlayan Güneş tutulması ise olumlu mesajlarla sana destek olacak. Yeteneğin ile para kazanmak, konuşma becerin sayesinde mesleğini değiştirmek, sağduyulu tarafın ile ailedeki küslükleri bir araya getirmek, miras konularına soğukkanlılıkla el atmak, büyük bir cesaretle şehir değiştirmek evrenin sana yürü ya kulum edasıyla yaklaştığını işaret ediyor.

Boğa: Güneş tutulması 26 Aralık’tan itibaren 2020 yılının ruhunu belirliyor. Öne çıkma arzun, bildiklerini aktarmak, yeni fikirlere sıcak bakmak sana bu muazzam gelişimin sonunda fırsatlar getirebilir. Böylelikle toplum içerisindeki konumunu sağlamlaştırabilirsin.

Tüm bunlarla birlikte Aralık ayında, hedeflerini yeniden irdeleyeceksin. Bazı isteklerinin çok da gerçekçi olmadığını düşünürken, kendine yeni amaçlar belirleyeceksin. Sağlığına, hayat ritmine iyi gelecek alışkanlıklar edinebilirsin. Yoga, pilates, yüzme gibi spor dallarına yönelebilirsin. Yeni bir yıla giriş yapmaya hazırlanırken, geride kötü olan bir şey kalsın istemeyeceksin.

İkizler: 2020 yılına giriş yapacağın aralık ayında, alacağın ani haberler zaman zaman seni telaşlı bir havaya sokarken, yeni kararlar alman da an meselesi. Uzun zamandır görüşmediğin arkadaşınla ilgili şoke edici bilgiler edinebilirsin. Aile içerisinde ise miras konuları gündeme gelebilir. Para konusunun kardeşi kardeşe bile küstürdüğünü gözlemleyeceksin. Yurtdışına çıkmak gibi planların varsa, nasıl yol alacağın konusunda derinlemesine araştırmalara girebilirsin. Tüm bunlarla birlikte bu ay karşına çıkabilecek fırsatları iyi görüp değerlendirmeni istiyor Gök kubbe. Özellikle ek kazanç elde edeceğin fırsatlar yakalayabilirsin. Küçük büyük demeden bir işe girişmen, uzun vadede iyi kazançlar elde etmeni sağlayabilir.

Yengeç: Maddi konularda özgürlüğüne bir türlü kavuşamamış bir Yengeç burcuysan, panik olma çünkü bu tutulma esnasında Güneş’inin karşısında bir Yeniay gerçekleşiyor. Hep olmasını hayal ettiğin başarılara bu aydan itibaren imza atabilirsin. Yani gökte aradığın fırsatı bir anda önünde bulabilirsin. Eğitim konularıyla yeniden haşır neşir olmaya başlayacaksın. Bambaşka bir alanda uzmanlaşmak isteyebilir ya da yarım bıraktığın eğitimin için harekete geçebilirsin. 22 Aralık’ta güneş 7. evine taşınırken dünyanın eş zamanlı karışması hislerini yükseltebilir. Bu dönemde aile bireylerinin hayatları keskin virajlar alacak.

Aslan: Yılın son tutulması, toprak burcunda gerçekleşecek. 21 Aralık’tan itibaren Güneş’in hizaya giren fazı yaşamında bambaşka kapıları açacak. Dile kolay 2,5 yılı arkanda bırakıyorsun. Düşüncelerini 21 Aralık’tan itibaren Astrodeftere yazmayı unutma. Güneş tutulması duygusal anlamda değişimine eşlik edebilir. 2020 yılının senin için nasıl başladığına rehberlik eden bir gökyüzü var. Mantığın kazanacak, duygunu yönetebileceksin. Öfkelerin, inatçılığın çok farklı renklere büründü ve kendini bu konularda frenlediğini göreceksin. Yapıcı, etkili, yolu açık 2020 yılını keyifli ve huzurlu karşılamayı hak ettin. Başına gelenlerin mesajlarını bu yıl ayrıntılı görebildin.

Başak: Güneş tutulması toprak burcunda meydana gelirken Jüpiter ile destekleyici açılar oluşturacaktır. Bu da seni hedeflerine bir kat daha yöneltebilecek. Büyük açılımları yılın son günlerinde yaşayabilirsin. Adeta 2020 yılının provası olacak gelişmeleri bu ay inceden inceye yaşayabilirsin. Yılın son tutulmasında, içinden yükselen güçlü duygularla emeğinden artık şüphe duymuyorsun. Yılın bu son ayında yüzyılın en büyük kavuşumları başlarken; niyetinin karşılığını da almış olacaksın. Belki ütopik rakamlar kazanmayacaksın ancak en başta saygınlık kazanacaksın. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Terazi: Sürekli aklında olan şehir değişikliği tüm yıl boyunca hiç hayallerinden çıkmamıştı. Bu ay sana cesaret aşılayan gök kubbe değişimin senin için kaçınılmaz olacağını gösterebilir. Nihayet şartların gelişiyor; ev, kariyer, mal bölüşümü, para birikimi, eşinin emekliliği, iş durumu, çocuğunun okul kariyeri derken kendini 2020 yılı için bambaşka bir şehirde resmen düşünebilirsin. Gökyüzündeki toprak desteği sana ciddi anlamda gayrimenkul kazandırabilir. Hatta sana ufak bir tüyo, bugünlerde yılbaşı için bir bilet almayı düşünüyorsan şans sana selektör yakıyor. Ayrıca yakın çevren için de destekleyici satın almalar yaptırtabilirsin. Yıllardır elden çıkartamadığın evini makul bir fiyata kiraya verebilir ya da satışı gerçekleşebilir.

Akrep: Güneş toprak burcunda, Güneş tutulmasına eşlik ederken eğitim, iş hayatın, ihtisaslaşma konuları, işe hazırlık dönemi, iş arama anlamında etkili, olumlu, disiplinli hareket ettiğini, doğal görevlerinin farkında olduğunu işaret edecek. Mali işlerinizde mutlaka doğru bütçe, doğru yatırımlar ve doğru insanlarla olmaya özen göstermelisin. 2019 yılını bütünüyle değerlendirdiğinde hayatına yeni bir yön vermek isteyeceksin. Sendeki devrimsel değişim, düşünce yapını şekillendirdi. Sakinlik ve olgunluk kazandırdı. Kendini bazı konularda azat etmeyi de öğrendin. Sorumluluktan korkmadığın gibi empati kurma yeteneğin de gelişti. Bu yıl döngünün parıltısını hissettin şimdi sana büyük sözler söylettirip büyük işler, adımlar attırmaya hazırlanıyor.

Yay: 21 Aralık’tan sonra meydana gelen Güneş tutulması 40 gün boyunca kılı kırk yaracak. Yılın başında tanıştığın ilk Güneş tutulması dejavu yaşamana neden olabilir. Küsmeler, barışmalar, karşılaşmalar sana yılın başında yaşadıklarını hatırlatabilir. Belki de hayattaki en büyük korkunuz kimselere mecbur olmamaktır. Bu yıl kendiniz için çok aşamalar kat ettiniz. Bazı kararlarınızda ne kadar haklı olduğunu şimdilerde tecrübe ediyorsunuz. Özü sözü bir olan bir Yay burcu olarak, ilişkiler adına bir parça yara alsan da kalıcı dostluklar edindiğin bir dönem yaşadın. 2020 yılına seni hazırlayan koca bir yılı geride bırakıyorsun. Bu yılın en kazananı, en değişeni sen olurken ardında gözü yaşlı kimseleri bırakmıyorsun.

Oğlak: 26 Aralık’ta burcunda meydana gelen Güneş tutulması, Jüpiter ile birbirini destekliyor. Kişiliğine ve ilişkilerine dair farklı alanlar gelişiyor. Düşünce yapına uyan bir iş, kariyer planı, staj imkânı seni mutlu edebilir. Seni sinirlendiren, üzen, yoran konulara eskisi kadar kafayı takmıyorsun. Farklı kültürlerde dil öğrenimi, gelişim programları, beslenme sistemleri ilgini çekebilir. Bu konularda eğitim almak isteyebilirsin. 2020 yılına uzanan Aralık ayında sağlığına da bilhassa dikkat etmeye çalışacaksın. Organik gıdalara yönelebilir, sağlıklı beslenme takvimi oluşturabilirsin. Pilates, yoga gibi sporlara yönelebilirsin. Bu süreçte bünyeni fazla zorlamamaya dikkat etmelisin.

Kova: 21 Aralık’ta gökyüzü toprak burcuna geçerken, aynı zamanda Venüs burcuna taşınıyor. Enerjinin yükseldiğini gündelik hayatındaki coşkunun davranışlarına dahi yansıdığını göreceksin. Kuruntularından kurtulacak, sosyal aktivitelerini artıracak, dinlemenin önemini kavrayacak ve kendini yorarak değil de biraz rahat bırakarak hedefe ulaştığını çözümleyeceksin. Bu yıl gerçekleşen tutulmaların 12.Evinde yarattığı güçle kendini iyileştirmenin reçetesinin yine kendinde olduğunu fark etmeni sağlayacak.

Balık: Maddi ve manevi olarak 2019 yılına hoşça kal derken aslında anlaşarak vedalaşacağını vurguluyor. Sorumluluklarına nüans katacağını, yeni bir sürece girdiğini, özel hayatınla ilgili ne yapıp yapmayacağına karar verdiğini, kendini de eleştirdiğini göreceksin. Bazı özelliklerin için çare aradığını, yaşamına değer kattığını, eskisi kadar kalbini acıtmadığını, bu ay geriye dönüp baktığında fark edeceksin. Aslında senin için yeni bir döngü başlıyor. 2020 yılının astrolojik ilk etkilerini yaşarken; siyahıyla beyazıyla hayatı kucaklayacağın bir süreç geliyor.