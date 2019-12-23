2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı! Zamlı pasaport, ehliyet ve trafik cezaları

2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Pasaport ve ehliyet ile trafik cezaları ise yüzde 22.58 oranında arttı. Direksiyonda cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık cezası 288 liraya, alkollü araç kullanma cezası 1.228 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

2020 yılı MTV zammı

Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı yüzde 12'ye indirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.

Trafik cezaları, pasaport ve harçlara yüzde 22.58 zam

Yeniden değerleme oranı MTV dışındaki vergi, harç ve cezalar için yüzde 22.58 oldu. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak.

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçme ve cep telefonu kullanma cezası 288 liraya, emniyet kemeri takmama cezası 132 liraya çıkacak. Hız sınırını aşma cezası ise 288 lira ile 1.228 lira aralığında olacak. Alkollü araç kullanma cezası da ilk sefer için 1.228 lira, ikinci kez için ise 1.539 lira olacak. Alkol testine itirazın cezası da 3 milyon 516 lira.

Pasaport harçları da yeni yılda zamlanacak. 1 yıllık pasaport harcı 304 lira, 10 yıllık ise 995 TL olacak. Tapu harcı 353 liraya, icraya başvuru harcı 54.50 liraya, ehliyet harcı ise 751 liraya çıkacak.