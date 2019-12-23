Motorlu Taşıtların 2020 araç vergileri belli oldu! İşte zamlı MTV tam liste

Cumhurbaşkanı kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi zammında yeniden değişikliğe gidildi. Buna göre MTV'ye yüzde 12 zam geldi. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Peki aradaki fark nedir? Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse; aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. İşte 2020 yılında araçların ödeyeceği MTV oranları: