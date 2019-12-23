HABER /  SPOR

Sinisa Mihajlovic'ten Medel'e saha içinde sert tepki

İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, rakip takımın futbolcusuyla tartışma yaşayan Şilili futbolcusu Gary Medel'e gösterdiği tepki ile gündem oldu.

İtalya Serie A'da Bologna ile Lecce arasında oynanan maçta, bir pozisyonda rakip takım oyuncusu ile tartışan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 

Kanser tedavisi gören Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, rakip takım oyuncusuyla tartışan futbolcusu Medel'i saha içine kadar girerek sertçe çekerek uyardı. Mihajlovic'in bu hareketine Medel de tepki gösterince ikilinin arasında gergin anlar yaşandı. 

Yaşanan tartışmayı takımdaki Bolognalı futbolcular ve yedek kulübesinden gelenler ayırdı ve Sırp hocayı olay yerinden uzaklaştırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu'ndan Ersun Yanal açıklaması: Hissettiğim anda durmam
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı! Zamlı pasaport, ehliyet ve trafik cezaları
CHP'den Çubuk'taki saldırıyla ilgili flaş hamle! Suç duyurusunda bulunuldu
Temel Karamollaoğlu Kanal İstanbul'a esti gürledi! Kimse onlara benzetemez
Binali Yıldırım’ın "Koltuk elden gitti" esprisi herkesi güldürdü
Ahmet Çakar'dan Blanc iddiası: Ersun Yanal’ı kudurtan durum bu
ÖNCEKİ HABERLER
Güneş tutulması ne zaman işte burçlara etkileri
Oyuncu Gözde Çığacı'nın sevgilisi Tümer Gülümserler kimdir kaç yaşında?
Gözde Çığacı kimdir sevgilisi Tümer Gülümserler evlilik teklif etti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şaşırtan Ndiaye açıklaması
Nazlıcan Arkan kimdir Ceylan'ın yeğeni İşte Benim Stilim kızı çıktı
TOKİ İstanbul konut projesi hangi ilçelere yapılacak 2020 tam liste
Yorumlar