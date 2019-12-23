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25 milyon TL rüşvet iddiasında yeni gelişme! Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li eski Vekil Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da rüşvet tartışmasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. CHP eski milletvekili Sinan Aygün'ün 'Benden 25 milyon TL rüşvet istediler' diyerek Mansur Yavaş'ı işaret etmesi CHP içerisinde karışıklığa neden oldu.

"Terör örgütüne yardım etmek" 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor' diyerek destek vermesi sonrası Yavaş, Sinan Aygün hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP'de rüşvet tartışmaları alevlendi

Sinan Aygün'ün, Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

"25 milyon lira verilirse..."

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

'Mahkeme kararına aykırı' yanıtı

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. 'Togo Kuleleri'nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

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