Sinan Aygün'nden Mansur Yavaş'ın rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski CHP Milletvekili Sinan Aygün basın toplantısı düzenledi.