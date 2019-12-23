25 Milyonluk rüşvetin ses kaydı! Sinan Aygün'ün suçladığı 2 isim konuştu

ANKARA'daki Togo Kuleleri mühürlenen işadamı Sinan Aygün, büyükşehir belediyesinin kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti. İddiasına göre bunun delili olan bir ses kaydı da vardı. Bugün rüşvet istedi denilen iki isim olayın detaylarını anlattı.

Eski CHP vekili Sinan Aygün'ün Eskişehir yolundaki “Togo Kuleleri” olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye Meclis üyelerini kastederek, “25 milyon rüşvet istediler” iddiasında bulunmuştu.

İddiaya göre bu görüşmenin ses kaydı da var. Bugün Sinan Aygün ile söz konusu görüşmeyi yapan CHP'li Belediye Meclis üyeleri Berkay Gökçınar ile Haydar Demir konuştu.

“Elindeki ses kayıtlarını derhal ifşa et” çağrısında bulunan Gökçınar ve Demir, şunları söyledi:

-“İddiaların üzerine senden namus ve şerefin üzerine yemin etmeni beklemiyoruz. Biliyoruz bu senin için bir anlam ifade etmez. Çok sevdiğini servetin ve paran üzerine yemin edebilir misin?”

25 milyon rüşvet istendi görüşmesi

Berkay Gökçınar ile Haydar Demir rüşvet iddiasına konu olan görüşmenin detayları da aktardılar. İşte açıklamalarındaki o bölüm:

-“Sayın Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sayın Sibel Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde partimizin meclis üyesidir. Daha önce birçok kez gittiğimiz üzere, bahse konu olan gün de ‘abla' dediğimiz Sayın Sibel Aygün'ün daveti ile kendisinin TOGO Kulesindeki ofisine gidilmiştir. Bunun öncesinde hiçbir zaman bizim Sinan Aygün'le bir görüşme talebimiz olmamıştır.

20-25 milyon lirayı ısrarla tekrarlattı

-Kapıda rastlaştığımızda bizi ofisine davet eden Sinan Aygün, içeride oldukça rahatsız bir ruh haliyle, Belediye Başkanımız hakkında hakaretamiz ifadeler kullanarak konuyu kendisi açtı. ‘Ben babam adına 32 derslikli okul yaptıracağım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişte söz vermiştim. Büyükşehir'den 7 milyon alacağım var.

Bir okul dediğin nedir ki, 2 milyon, 3 milyondur' ifadelerini kullanmış, bu ifadeler üzerine Sayın Berkay Gökçınar, ‘3 milyona okul mu yaptırılır? Bunun ederi 20-25 milyon civarıdır'” dediklerini öne sürdüler. “Kendisi ısrarla, ‘Kaça olur, kaça olur, bir şey söyle' diyerek Berkay Gökçınar'a bu rakamı tekrar ettirmiştir.

-Bu sohbette tarafımızca bir şahıs ya da Büyükşehir Belediyesi adına kesinlikle bir talepte bulunulmamış, Sinan Aygün'ün sorusu üzerine istinaf konusundan bahsedilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istinafa gidilmemesi yönünde fikrinin kesin olduğu ve bundan dönmeyeceği Sinan Aygün'e ifade edilmiştir.”



Mansur Yavaş kim oluyor?

Görüşmede Sinan Aygün sinirlerine hakim olamadığı ve hakaretlerinin dozunu artırdığını belirtilen açıklamada “‘Benimle Cumhurbaşkanı uğraşamadı; Mansur Yavaş kim oluyor ki?' türünden sözler gerginliği arttırdı. Biz ortamın ve Sinan Aygün'ün rahatsız edici ifadelerinden dolayı Sibel Hanım'a yapacağımız ziyaretten vazgeçerek Sibel Aygün'le, birlikte ofisten ayrıldık. Tüm bunlar yaklaşık 10-15 dakika içinde gerçekleşmiştir” denildi.

Ses kaydını açıkla

Rüşvet istemekle itham edilen ve ses kayıtları olduğu söylenen Berkay Gökçınar ile Haydar Demir konuya ilişkin şunları söylediler:

- “Biz kendimizi güveniyoruz. Sen de kendine güveniyorsan ve bu şehrin sokaklarında başı dik gezmek istiyorsan kayıtları açıkla. Açıklayamazsan yalancılık ve müfterilik bir daha silinmemek üzere alnına yapışır.

Açıklamanın sonunda Gökçınar ve Demir, Sinan Aygün için suç duyurusunda bulunacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını söylediler.